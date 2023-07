Mondiali di scherma 2023, a Milano le spadiste da podio: argento per la Santuccio, bronzo per la Navarria

La prima giornata dei tabelloni principali ai Mondiali di scherma di Milano si apre con due medaglie per la squadra italiana. Arrivano entrambi dalla gara di spada femminile con l’argento per la Santuccio e il bronzo per la Navarria.

25-07-2023 18:50

L’Italia comincia bene ai Mondiali di scherma che si disputano a Milano. Le prima gioie arrivano dalla spada femminile che sale sul podio grazie all’argento di Alberta Santuccio e al bronzo di Mara Navarria. Si ferma ai quarti l’avventura di Rossella Fiamingo. Nella sciabola maschile solo quarti di finale per Gallo. Domani è il turno del fioretto femminile e della spada maschile.

Spada femminile: Santuccio d’argento, Navarria di bronzo.

Per la Santuccio si tratta della prima finale in carriera e contro la francese Candassamy i precedenti non sono favorevoli visto che l’avversaria vanta uno storico di 3-2 contro di lei. A partire forte è la transalpina che pronti via mette subito a segno un parziale di 4-0. La Santuccio prova a reagire ma non riesce a ridurre lo svantaggio (6-3). La Santuccio non riesce mai a prendere il ritmo giusto con la Candassamy che si porta prima sul 12-8 e poi chiude senza grandi difficoltà fino al 15-11 definitivo che lascia con un po’ di amaro in bocca.

Medaglia di bronzo, la sua sesta a livello mondiale, per Mara Navarria che si è arresa soltanto in semifinale nel derby italiano contro la Santuccio per 15-14 e divide il bronzo con la cinese Sun. Per lei una prova di altissimo livello. Un po’ di delusione invece per Rossella Fiamingo che si è fermata ai quarti proprio contro la cinese Sun dopo aver a lungo condotto il match.

La sciabola azzurra non esalta: Gallo si ferma ai quarti di finale

Non arriva nessuna medaglia dalla sciabola maschile. Il primo a lasciare la competizione è Riccardo Nuccio che viene sconfitta dal tunisino Ferjani. Avanzano invece fino ai sedicesimi Samele e Curatoli, con il primo che viene sconfitto dallo statunitense Derschwitz (15-6) ed il secondo che si arrende all’ungherese Szilagyi (15-12). Avanza fino ai quarti invece Gallo che dà vita ad un incontro molto combattuto con l’egiziano Elissy che ha la meglio solo nel finale per 15-14.

Mondiali di scherma, il programma di domani 26 luglio

Domani continuano i Mondiali di scherma in Italia con la seconda giornata dedicata alle finali e questa volta tocca al fioretto femminile e alla spada maschile. Non ce l’ha fatta Gabriele Cimini ad entrare nel tabellone principale che quindi vedrà la presenza di Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara. Nella prova di fioretto ci saranno invece in gara 4 azzurre dopo che Arianna Errigo ha superato le qualificazione e si va ad aggiungere alle azzurre qualificato per ranking (Martina Batini, Martina Favaretto e Alice Volpi).