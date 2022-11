Parigi-Bercy, Rune è il primo finalista

05-11-2022 16:15

La marcia di Holger Rune al Masters 1000 di Parigi Bercy non incontra alcuna sosta e il 19enne danese centra la prima finale in un Masters 1000, conseguita grazie alla quarta vittoria di fila contro un top 10. Dopo Hurkacz, Rublev e Alcaraz, anche Felix Auger-Aliassime cade: Rune si impone col punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 29 minuti e si prende così la rivincita dopo la finale di Basilea persa proprio contro il canadese (sconfitto dopo 16 successi consecutivi) una settimana fa.

Rune, impeccabile al servizio (89% di prima con una resa all’83% nel primo set, 0 palle break concesse), vincendo contro Djokovic o Tsitsipas diventerebbe il numero 10 del Ranking: le vittorie in carriera le ha sinora ottenute a Monaco di Baviera e a Stoccolma nel 2022.