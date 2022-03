Parigi-Nizza 2022: oggi la tappa più lunga

11-03-2022 08:30

Archiviata la quinta tappa della “corsa del sole” con il successo di Brandon McNulty e con Primoz Roglic che conquista la vetta della classifica generale, oggi va in scena la frazione numero 6, la più lunga in termini kilometrici di tutta la corsa.

Si parte da Courthézon per arrivare al traguardo di Aubagne pedalando per 213,6 km in totale. Cinque GPM in programma anche oggi, anche se meno impegnativi di quelli scalati nella frazione di ieri. Sulla carta questa sesta tappa è adatta alle ruote veloci, per cui sarà probabile che gli uomini di classifica tirino il fiato per prepararsi alle ultime due tappe della corsa, sicuramente più probanti.

Tante brevi salite senza però alcuna pendenza di prima categoria. Favoriti di oggi? Possiamo citare Adam Yates, Bauke Mollema, Wout Poels e Neilson Powless, ma attenzione anche a Brandon McNulty (UAE Team Emirates) che è in uno stato di grazia incredibile, visto anche la bella vittoria di ieri. Se recupera bene anche oggi potrebbe dire la sua fino al traguardo. Anche Franck Bonnamour (B&B Hotels – KTM) potrebbe essere tra i candidati alla vittoria finale, viste le infinite fughe messe in atto allo scorso Tour de France e insieme a lui potrebbe esserci Matteo Jorgenson (Movistar), terzo ierii al traguardo.

