Parigi-Nizza: Colbrelli costretto a dare forfait

07-03-2022 10:01

Brutte notizie per la Bahrain Victorius che perde uno dei suoi alfieri migliori durante la Parigi-Nizza.

Sonny Colbrelli infatti si vede costretto a dare forfait dopo solo una tappa a causa di una bronchite. Purtroppo le condizioni del ciclista italiano non gli permettono di proseguire la corsa: già ieri, si era intuito che il probolema non fosse passeggero, quando Colbrelli si era staccato dal gruppo dei migliori.

Sicuramente un probelma che non ci voleva anche per quanto riguarda la preparazione e l’avvicinamento alla Milano Sanremo che si svolgerà sabato 19 Marzo. Una dozzina di giorni potrebbero bastare per vederlo tornare in sella, per affrontare quello che è uno dei primi obiettivi stagionali, anche se probabilmente non sarà al top della forma.

OMNISPORT