Parigi-Roubaix: caduta e frattura in ricognizione per Guazzini

L’atleta della FDJ-SUEZ fuori a tempo indeterminato

06-04-2023 10:45

Continua la maledizione della Parigi-Roubaix per Vittoria Guazzini, della FDJ-SUEZ. L’atleta di Pontedera durante la ricognizione del percorso è rimasta coinvolta in una caduta che le ha procurato una frattura pelvica. A darne notizia è stata la squadra con un post sul profilo Instagram. Una caduta che compromette la sua partecipazione alla gara di domenica, ma non solo. “Purtroppo Vittoria sarà fuori gara per la Roubaix e indisponibile a tempo indeterminato” scrive la squadra.

Già nel 2021, al suo esordio nella Parigi-Roubaix, Guazzini cadde nel tratto di pavé di Mons-en-Pévele procurandosi una doppia frattura alla caviglia. In quell’occasione dovette saltare Campionati Europei e Mondiali su Pista. Quest’anno sarebbe partita alla caccia del risultato. Se non fosse stata ancora una volta colpita dalla sfortuna.