Parigi-Roubaix donne: Longo Borghini a caccia del bis

È sfida con la grande favorita Kopecky. Diciotto i settori di pavé da affrontare in 145 chilometri.

08-04-2023 08:47

È il giorno della terza Parigi-Roubaix femminile. Una battaglia lunga 145 chilometri con 18 settori di pavé da affrontare. Grande attesa per Lotte Kopecky (SD Worx), vincitrice in solitaria del Giro delle Fiandre e già seconda lo scorso anno. La ciclista belga avrà al suo fianco la campionessa europea Lorena Wiebes. A contendere la vittoria a Kopecky saranno in primis l’ultima vincitrice Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) e Marianne Vos (Jumbo-Visma). Ma tante altre potranno essere protagoniste a Roubaix tra cui Elisa Balsamo (Trek-Segafredo), Elise Chabbey (Canyon//SRAM).

Nell’albo d’oro della Roubaix compaiono i nomi di Elizabeth Deignan (2021) ed Elisa Longo Borghini (2022).