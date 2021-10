Paris: "Pechino 2022? Non si sa nulla"

16-10-2021 15:04

Il discesista azzurro Dominik Paris a Oasport ha parlato in vista della stagione che sta per cominciare: “Obiettivo coppa del mondo generale? E’ difficile. Però hanno già fatto un bel passo in avanti a pareggiare gare veloci e tecniche. Sicuramente è un’ottima occasione da sfruttare. Però non so quanto sarà possibile giocarsi la Coppa del Mondo generale perché sappiamo che ce ne sono due fortissimi che sanno fare sia le discipline tecniche sia la velocità”.

Sulle Olimpiadi in Cina: “La pista? Non l’abbiamo studiata, non sappiamo niente. C’è qualche voce, ma non abbiamo tante informazioni. E’ tutto nuovo, ma sarà così per ognuno, quindi bisognerà essere concentrati in quei giorni di prove prima della gara”.

OMNISPORT