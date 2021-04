Pirlo: "Normale non essere contenti, perdiamo punti per strada"

Si è chiuso senza vincitori e senza vinti il Derby della Mole. E’ finita infatti 2-2 la sfida che ha visto protagoniste Torino e Juventus, con i bianconeri che, in vantaggio in apertura con Chiesa, sono stati prima ripresi e superati da una doppietta di Sanabria e poi hanno pareggiato nelle battute finali con un colpo di testa di Cristiano Ronaldo.

Andrea Pirlo, parlando ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova dei suoi uomini: “Purtroppo ci complichiamo le partite da soli. Avevamo fatto anche un buon inizio ed eravamo passati in vantaggio. Si sa che la cosa più difficile contro squadre che si chiudono è riuscire a sbloccare il risultato e noi l’avevamo fatto, ma poi ci siamo fatti riprendere. Pensavamo di poter fare un altro tipo di secondo tempo, ma siamo andati sotto e la partita si è fatta difficile”.

La Juventus ha subito il gol del momentaneo 2-1 a pochi istanti dall’inizio del secondo tempo: “Una cosa simile era accaduta contro la Lazio. Sono purtroppo errori che stiamo facendo troppo spesso. Perdiamo di concentrazione, dobbiamo migliorare e capire che non si può essere deconcentrati nemmeno per un momento adesso, perché ogni volta che perdiamo palla poi alla fine prendiamo goal. Ogni volta che sbagli è giusto che paghi”.

I bianconeri hanno dato l’impressione di giocare soprattutto sugli esterni: “Quando si gioca contro squadre che si difendono basse è difficile attaccare la profondità centrale. Siamo costretti ad andare sugli esterni per poi andare in area di rigore con un po’ di giocatori. Quando trovi avversari che si difendono anche a cinque bisogna avere pazienza nel trovare lo spiraglio giusto perché cercare direttamente la profondità diventa difficile”.

Secondo Pirlo la reazione della squadra dopo lo svantaggio è stata quella giusta.“Abbiamo ripreso in mano la partita. Abbiamo colpito un palo e creato occasioni con Ronaldo, quindi la reazione c’è stata. E’ normale essere meno veloci contro chi si difende con tanti uomini in area. Gli errori in campo poi ci stanno, ma nel finale sul 2-2 abbiamo provato tutto per vincerla”.

La Juve deve migliorare la sua concentrazione durante l’arco dei 90’: “Bisogna essere sul pezzo e capire il momento che stiamo vivendo. Abbiamo giocato tante partite e molti giocatori hanno viaggiato per andare in Nazionale, è normale quindi che la lucidità venga un po’ meno. Non possiamo permettercelo perché il momento è delicato”.

Il tecnico bianconero ha spiegato come sta la Juventus adesso: “Se non vinci non puoi essere soddisfatto. Stiamo lavorando, sappiamo che c’è da migliorare. Dobbiamo vincere le partite, è quello che ti dà serenità. E’ normale che non siamo contenti di come sta andando la stagione, stiamo perdendo tanti punti per strada. C’è solo da lavorare”.

Pirlo ha svelato su cosa si concentrerà nelle prossime settimane: “Dobbiamo lavorare su tanti principi di gioco. Tante volte è importante avere più soluzioni contro squadre che si chiudono, mentre siamo giocando tanto in orizzontale e questo ci rende più prevedibili”.

