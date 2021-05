Parma-Atalanta 2-5: Dea devastante, Champions League vicina

L’Atalanta non si ferma, passa anche a Parma e lancia un segnale chiaro e preciso alle altre concorrenti per un posto in Champions League. La Dea c’è, eccome se c’è. E non si fa deconcentrare dall’apparente morbidezza di una sfida, quella del Tardini, contro un avversario senza più obiettivi dopo la retrocessione di inizio settimana.

Finisce 5-2 per gli uomini di Gasperini, ed è un risultato che ci sta tutto per l’enorme mole di gioco e il numero di occasione create. Nel primo tempo sblocca Malinovskyi, sempre più protagonista in questo finale di campionato: botta mancina da fuori e Sepe è battuto. Nella ripresa un altro mancino, Pessina, trova il raddoppio con un diagonale. E in mezzo anche una traversa colpita da Zapata. Tutto piuttosto facile.

Il tris è di Muriel, che poco prima si era divorato un goal mica male: tocco di Pasalic per il colombiano, destro piazzato davanti a Sepe e 3-0. Brunetta accorcia, ben servito da Busi, ma non è che un’illusione: il 4-1 è ancora di Muriel, che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e ribadisce in rete un pallone respinto dal palo dopo un sinistro di Pessina. Di Sohm, dopo aver saltato Sportiello in dribbling, il punto del 2-4. E di Miranchuk, dopo un doppio intervento di Sepe su Pasalic, quello del definitivo 2-5.

Insomma, un dominio totale. E un altro balzo in classifica: l’Atalanta supera nuovamente il Napoli, stacca Juventus e Milan e si riporta da sola al secondo posto. Concorrenti avvisate: per il terzo anno di fila, la Dea vuole assaporare l’atmosfera della Champions League.

TABELLINO E PAGELLE

PARMA-ATALANTA 2-5

Marcatori: 12′ Malinovskyi (A), 52′ Pessina (A), 77′ Muriel (A), 78′ Brunetta (P), 86′ Muriel (A), 88′ Sohm (P), 93′ Miranchuk (A)

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo (80′ Conti); Grassi (61′ Valenti), Sohm, Kurtic; Kucka (76′ Camara), Cornelius (76′ Cornelius), Gervinho (61′ Pellè). All. D’Aversa

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler (76′ Pasalic), Gosens (68′ Hateboer); Ilicic (46′ Pessina), Malinovskyi (58′ Miranchuk); Zapata (46′ Muriel). All. Gasperini

Arbitro: Giua

Ammoniti: Grassi, Hateboer

Espulsi: –

OMNISPORT | 09-05-2021 17:09