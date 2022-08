24-08-2022 13:20

Parma, attaccante cercasi. La formazione ducale valuta il da farsi per rafforzare il reparto avanzato, guardando in Italia in casa delle grandi rivali per la promozione in Serie A. Dopo tanti nomi accostati alla formazione emiliana sembrerebbe che la scelta sia ricaduta su un doppio nome.

Il primo nome e quello più papabile per vestire la maglia del Parma è quello di Gabriel Charpentier, in uscita dal Genoa dopo gli acquisti rossoblù di Puscas e Aramu. Classe 1999, la scorsa stagione Charpentier ha giocato in prestito al Frosinone, mettendo a referto 10 reti e 2 assist in 22 presenze. Un buon bottino che fa ben sperare il Parma, che però valuta anche altre piste con maggiore appeal: il sogno proibito è quello di Simone Zaza, ai margini del Torino e in cerca di una sistemazione ideale dove possa tornare protagonista. Il nodo principale però resta l’ingaggio, decisamente troppo alto per le casse del Parma, ma il club emiliano vuole comunque fare un tentativo.

