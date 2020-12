Parma-Benevento: noia e zero gol al Tardini

Un punto a testa per Parma e Benevento, che giocano una partita noiosa e con zero squilli. Le due squadre muovono comunque la classifica nelle zone basse.

Parma e Benevento sono due squadre che alternano grandi prestazioni a uscite molto meno convincenti. Entrambe le formazioni infatti non danno continuità alla partita dell’ultimo turno, dove avevano ben figurato.

Il primo tempo vede una partita molto lenta, giocata a bassa velocità, che inquadra sicuramente il Benevento più in bolla rispetto al Parma. La squadra di Liverani non riesce mai ad innescare i suoi tre attaccanti, con Karamoh tra i peggiori in campo e Gervinho e Cornelius sempre imbrigliati nella morsa della difesa campana.

Poche, pochissime occasini da goal: solo tiri pericolosi dalla media-lunga distanza. Sepe e Montipò restano praticamente a guardare la partita da spettatori non paganti. Il Parma, in particolare, non esegue nemmeno un tiro in porta, mentre il Benevento soltanto qualche tantativo devole disinnescato da Sepe.

Nel finale entrambi gli allenatori rivoluzionano i due reparti offensivi, ma il risultato è un nulla di fatto come sempre in questa partita. Un punto ciascuno e Parma e Benevento dimostrano ancora mole lacune.

IL TABELLINO

Parma-Benevento 0-0

Marcatori: –

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi (88′ Gagliolo), Bruno Alves, Osorio, Iacoponi; Hernani, Scozzarellla (73′ Brugman), Kurtic; Karamoh (46′ Brunetta), Cornelius (88′ Inglese), Gervinho.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Tuia (80′ Foulon), Glik, Barba; Ionita, Hetemaj, Improta (87′ Dabo); Caprari (70′ Sau), Lapadula (87′ Di Serio), Insigne (81′ Tello).

Ammoniti: Hernani, Ionita, Scozzarella, Barba, Brunetta, Improta, Kurtic, Tello

Espulsi: –

OMNISPORT | 06-12-2020 17:04