Parma, Delirato: “Non facciamo calcoli”

Il difensore del Parma in conferenza stampa: “Il Brescia è un avversario forte, inutile parlare di arrivare terzi quarti o quinti”

04-05-2023 14:32

Il Parma affronterà domenica 7 maggio in casa il Brescia. Durante la conferenza stampa dei Ducali, il difensore dei crociati Enrico Delprato ha detto la sua in vista della gara contro il Brescia.

Le parole del difensore: “Il nostro approccio alle partite è sempre stato uguale, di andare ad aggredire le partite e cercare di proporre il nostro gioco. È normale che in alcune partite abbiamo raccolto ed in altre abbiamo raccolto qualcosa in meno. Ora mancano tre partite ed il messaggio è sempre quello di trattare ogni sfida come se fosse una finale. Sappiamo di essere una squadra forte e adesso prima di parlare di play off mancano tre partite in cui portare a casa il massimo, poi vedremo dove arriveremo”.

Prosegue poi parlando degli avversari: “Il Brescia è un avversario forte anche se non conosco le cause di un campionato sottotono fino a qualche settimana fa. Ha però fatto 10 punti nelle ultime quattro gare e poi in Serie B tutte le partite sono difficili, a maggior ragione adesso che affrontiamo una squadra in salute.

Sul quarto posto: “La nostra concentrazione è al Brescia. Dobbiamo prendere una partita alla volta. È inutile parlare di arrivare terzi, quarti o quinti, adesso c’è il Brescia, poi è normale che più in alto arriviamo e meglio è, ma non facciamo calcoli.