Parma e Napoli si alleano per un olandese

Il centrocampista 22enne dell'Excelsior Jerdy Schouten è un obiettivo in ottica futura per il Napoli, motivo per il quale la società partenopea è intenzionata ad acquistare il talento olandese per poi prestarlo per un anno al Parma.

Dotato di una buona tecnica e di un fisico notevole, Schouten sta attirando molte attenzioni dai maggiori campionati europei. Su di lui hanno messo gli occhi anche Udinese, Sassuolo e Fiorentina.

Come riporta l'emittente di Napoli Radio Marte, visti gli ottimi rapporti tra la dirigenza partenopea e quella del club emiliano, il Parma è in pole position per assicurarsi il prestito del centrocampista, qualora De Laurentiis dovesse riuscire a portarlo in Italia.

SPORTAL.IT | 25-04-2019 15:29