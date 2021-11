Iachini si presenta: "Convinto dal progetto pluriennale del Parma"

25-11-2021 14:11

Beppe Iachini è il nuovo tecnico del Parma. Il presidente americano Krause lo ha chiamato individuando in lui il giusto tecnico per la risalita. Una risalita prima in classifica, dove i crociati sono addirittura quattordicesimi e poi, verso la serie A. Compito arduo quello che attende il neo tecnico gialloblù, ma in conferenza stampa, durante la sua presentazione, l’ex allenatore della Fiorentina, si è dimostrato piuttosto carico, forte delle sue quattro promozioni ottenute nella sua carriera con Chievo (2007-2008), Brescia (2009-2010), Sampdoria (2011-2012) e Palermo (2013-2014).

Quando mi hanno chiamato c’è stato un approccio umano giusto, avevo opportunità in Serie A ma per me Parma è una piazza e un ambiente di Serie A. E quindi, c’è voglia di dare tutto per questo progetto pluriennale e arrivare con questa società, gruppo e presidente e raggiungere l’obiettivo. Voglio infine mandare un abbraccio a Enzo Maresca e Roberto Vitiello, sono stati miei giocatori e stavo già tifando Parma ancora prima di venire qua. Il calcio è fatto in una certa maniera e sono arrivato ora con grande entusiasmo, voglio dare una organizzazione, un’anima, un gioco alla squadra. Io conosco solo una medicina: lavoro, lavoro, lavoro, darò il massimo perché tutti possano andare in una sola direzione, quella della Serie A. Con il presidente ho avuto subito un bel rapporto, molto empatico, ho capito subito la sua voglia di raggiungere certi risultati”.

Queste le sue prime parole da tecnico parmense. Capitolo mercato: “Non è il momento di parlarne, non ho avuto quasi il tempo di valutare il gruppo che ho a disposizione. Sui ragazzi fuori rosa decide la società, ci siamo confrontati e non ci sono novità: io vado avanti valutando questo gruppo e questa squadra, dovrò decidere qual è il vestito giusto per questa squadra”.

