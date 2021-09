Parma ko, Buffon: "Dobbiamo essere più umili"

Gigi Buffon ai microfoni di Sky ha commentato la sconfitta del Parma per 2-1 contro la Cremonese nel posticipo di Serie B. “Purtroppo non siamo riusciti a recuperare. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà palesi, ma dobbiamo cominciare a capire che questa potrebbe essere la norma. Gli avversari ci affrontano a tutta birra, dobbiamo trovare l’umiltà di capire che ci si può difendere senza concedere agli avversari 4-5 palle gol”.

Sulle sue condizioni di forma: “Se continuo è perché sto bene. Fin qui il mio contributo è servito a poco, ma il focus è quello di affrontare ogni gara come se fosse una battaglia, allo stesso modo in cui gli avversari ci affrontano. Non dobbiamo cadere nella presunzione di pensare di essere più forti e che bastino i nomi per vincere. Molto spesso i luoghi comuni li cavalcano tutti, ma poi rimane il campo. Io penso che quando vado in campo qualcosa di diverso dagli altri riesco a farlo, le parole le lascio agli altri”.

