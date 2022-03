Parma, l'agente di Buffon: "Può giocare fino ai 50"

02-03-2022 12:52

Gianluigi Buffon può arrivare a giocare fino ai 60 anni: ne è sicuro l’agente del portiere del Parma, Silvano Martina, a Radio Sportiva.

“Gigi continua a giocare perché gli piace e perché si diverte. In più è in un ambiente che è casa sua. Può dare molto a un gruppo giovane che cerca di riportare una piazza importante come il Parma in Serie A. Nazionale? Mancini giustamente ha il suo gruppo, Gigi non ci pensa più. La proposta di rinnovo è partita dalla società, Gigi ha 44 anni ma sembra averne dieci di meno, questo ci fa molto piacere”.

“Meritava di giocare con continuità anche prima, ma giustamente le società fanno programmi su portieri più giovani guardando al futuro. Poteva restare alla Juventus, lo voleva anche il Barcellona, ma sarebbe stato un discorso simile in entrambi i casi mentre lui voleva giocare. Se sta bene può giocare fino a 50 anni, ma ovviamente a questa età non si possono fare programmi. Ha entusiasmo, umiltà e passione, aiuta tutti, soprattutto i più giovani. Ancora mi sorprende con le sue parate”.

