Secondo quanto sostiene “Sport Mediaset”, Fabio Liverani siederà ancora sulla panchina del Parma almeno fino alla sfida di mercoledì contro l’Atalanta.

Nonostante la sconfitta per mano del Torino per 3 a 0 la dirigenza e in particolar modo il Presidente del club Kyle Krause avrebbero deciso, almeno per il momento, di confermare il tecnico.

Per ora allontanata l’ipotesi di un ritorno di Roberto D’Aversa.

OMNISPORT | 04-01-2021 18:27