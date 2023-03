Parma, Pecchia: "Abbiamo fatto davvero poco"

Il tecnico degli emiliani: "Da martedì si riprende e si deve ripartire con un atteggiamento diverso"

18-03-2023 18:46

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha commentato sconsolato il ko contro il Como: “C’è stato poco di tutto, poca verve. Quando fai poco di tutto non puoi vincere le partite e non puoi competere, quindi mi assumo le responsabilità”.

“Il motivo? In questo modo non si possono affrontare le gare, non si può essere competitivi. Oggi è così, da domani partono molti nazionali, ma da martedì si riprende e si deve ripartire con un atteggiamento diverso. I playoff? Torniamo al discorso di continuità, però potrebbe essere anche solo maturità. E noi dobbiamo affrontarlo questo tema, perché non ripetere prestazioni di alto livello è anche abitudine, mentalità e maturità”.