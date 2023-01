Parma, Pederzoli: "Zanimacchia? Manca la firma"

26-01-2023 22:28

Il direttore sportivo del Parma Mauro Pederzoli ai microfoni di TV Parma ha fatto luce sul mercato dei ducali: “Tutino è uscito e verrà sostituito, ma fin quando non firma Zanimacchia è un giocatore della Cremonese. Per il resto abbiamo tanti attaccanti con qualità importanti e non sentiamo la necessità di aggiungerne altri, anche se tutte le rose sono migliorabili e il mercato va comunque vissuto con attenzione e partecipazione fino alla fine”.

Su Vazquez: “In caso di promozione c’è il rinnovo automatico. Penso che lui e Bernabé possano giocare assieme, è un privilegio e un lusso averli contemporaneamente in campo. Adrian è un centrocampista offensivo, ma può essere utilizzato anche in altre posizioni e poi penso che i giocatori bravi debbano giocare tutti e sempre”.

