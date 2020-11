Valentin Mihaila ha la pubalgia ed è stato operato giovedì in Germania: lo rivela Giovanni Becali, l’agente che ha curato il trasferimento dell’attaccante esterno rumeno al Parma.

“Mihaila ha la pubalgia, si è operato ieri in Germania. Lo vedremo in campo tra un mese – sono le parole rilasciate a Pro X -. Ho parlato con il Parma, non c’è fretta perché è un giovane, ha tempo per imparare e per conoscere la lingua. Lo hanno osservato per tre partite in Romania e poi hanno deciso di acquistarlo. Ci sono tanti giovani interessanti nel Parma, che è stato da poco rilevato da una proprietà americana”.

OMNISPORT | 05-11-2020 19:17