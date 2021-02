Parma-Udinese, la speranza di Roberto D'Aversa

Momento difficile per il Parma di Roberto D’Aversa che domenica affronterà l’Udinese in campionato per la 23^ giornata di Serie A. I ducali hanno bisogno di punti per togliersi da una posizione di classifica molto pericolosa.

Il cambio in panchina in corsa Liverani-D’Aversa non sta dando i risultati sperati, e ora la situazione è davvero dura.

Tuttavia Il Parma ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A contro l’Udinese, perdendo però la più recente (1N). I friulani non trovano il successo in entrambe le sfide stagionali contro i ducali nel massimo campionato dal 2005/06. In tutto questo, Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida:

“Per quanto riguarda il periodo in cui sono stato io qui, i numeri sono non sono paragonabili all’anno scorso. Si è creato tanto ma non siamo stati lucidi nel concretizzare. Lo stesso vale per le palle inattive che sono sempre state la nostra forza. Non andiamo a concludere con la cattiveria giusta, anche a Verona abbiamo avuto un paio di palloni per realizzare ma non ci siamo riusuciti”.

D’Aversa ha parlato anche dei singoli gioocatori. Per esempio Gervinho ha realizzato tre reti e fornito due assist contro l’Udinese in Serie A: solamente contro l’Inter (cinque) ha segnato più gol nel massimo campionato:

“Zirzkee ha bisogno di crescere, è giovane e si deve ambientare. Ci manca Inglese, Cornelius sta crescendo. Ma la mancanza di reti è un discorso generico che va migliorato. Penso che non facciamo le cose in maniera determinata”.

Infine una battuta su come ha preparato questa delicatissima partita: “Sicuramente ho puntato sull’aspetto psicologico, perché abbiamo attraversato momenti migliori. I ragazzi si sentono responsabili e hanno questo fardello in testa. Non esiste che si vada in campo con il timore di poter non vincere o perdere una partita. Dobbiamo andare in campo con coraggio, per dominare e vincere il duello. Dobbiamo andare alla ricerca del risultato, basta una scintilla per far svoltare gli aspetti negativi in positivi”.

20-02-2021