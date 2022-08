Parterre d'eccezione alla Vuelta

17-08-2022 09:32

Meno di 48 ore ci separano dal via della Vuelta, edizione 2022 e mai come quest’anno la griglia di partenza è ricca di campioni.

Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Chris Froome, Nairo Quintana, Simon Yates e Primoz Roglic affrontano la sfida, ognuno con ambizioni diverse. Il favorito numero uno non può che essere lo sloveno Primoz Roglic, vincitore delle ultime tre edizioni. Lo sloveno torna dopo la frattura alle vertebre e magari, pur non essendo al top della forma, cercherà di portare a casa un incredibile poker.

Insieme a lui tanti volti noti sono pronti a scalzarlo dal piedistallo su cui si è eretto atabilmente dal 2019. Alejandro Valverde (2009), Vincenzo Nibali (2010), Chris Froome (2011 e 2017), Nairo Quintana (2016) e Simon Yates (2018). Questo è un momento eccezionale per La Vuelta in quanto, dalla sua creazione nel 1935, il numero massimo di campioni precedenti a scattare dalla linea di partenza insieme era di quattro: l’ultima volta che è successo è stato nel 2018, con Valverde, Nibali, Fabio Aru (vincitore nel 2015) e Quintana.

“È una cosa davvero molto bella che questi campioni della Vuelta desiderino tornare a gareggiare qui ogni anno – dice il direttore generale della gara, Javier Guillén -. La loro fedeltà è un vero segno di riconoscimento per il nostro evento. Per Valverde e Nibali, sarà l’ultima volta e non ho dubbi che il pubblico olandese e spagnolo mostrerà loro l’apprezzamento che meritano per i risultati delle loor carriere”.