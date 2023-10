Partite di oggi in Europa e Conference League: dove vedere Roma-Slavia Praga, Sturm-Atalanta e Fiorentina-Cukaricki

Il programma completo di tutte le partite che si giocano giovedì per la Europa e Conference League: in campo Atalanta, Roma. Fiorentina

Terzo turno della fase a gironi delle 3 coppe europee per club. Dopo la due giorni di Champions oggi tocca ad Europa League e Conference. Turno importante per la Roma, trasferta insidiosa per l’Atalanta in Europa League, mentre la Fiorentina ospita il modesto Cucaricki. Di seguito tutti i dettagli con il programma completo e dove vedere le partite.

Le partite di oggi 26 ottobre

Giovedì è il giorno di Europa League e Conference League.

In Europa League scendono in campo le due italiane: Atalanta e Roma. L’Atalanta è nel Gruppo D e dopo due partite è prima a punteggio pieno. I ragazzi di Gasp sono chiamati a giocare ancora in trasferta questa volta sul campo degli austriaci dello Sturm Graz, avversario molto fisico ma che sulla carta non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile per la Dea apparsa in buona forma anche in campionato. In caso di vittoria per i nerazzurri il passaggio del turno diventerebbe poi una specie di formalità. Il match si gioca con inizio alle ore 18.45.

Sempre in Europa League alle 21.00 scende in campo la Roma all’Olimpico contro lo Slavia Praga. Si sfidano le due regine del Gruppo G, le vere pretendenti al passaggio del turno, visto anche il livello modestissimo delle altre due avversarie. I giallorossi come al solito non brillano per spettacolarità ma sono in serie positiva e stanno acquisendo fiducia. La partita è visibile anche in chiaro.

Sempre per la Europa League da seguire un paio di altre partite molto interessanti: Brighton-Ajan e Liverpool-Tolosa.

In Conference League, per l’Italia in campo la Fiorentina. I viola sono attesi a un match casalingo contro i modesti serbi del Cukaricki. Per la squadra di Italiano finora solo due pareggi che la relegano al terzo posto nel girone a 2 punti. Questa partita va vinta per non rischiare di dire addio anticipatamente alla competizione europea.

18:45 Klakvik-Olimpia Lubiana Conference League Dazn, Sky 18:45 Az-Aston Villa Conference League Dazn, Sky 18:45 Gent-Breidablik Conference League Sky 18:45 Lilla-Slovan Bratislava Conference League Sky 18:45 Ballkani-Astana Conference League Sky 18:45 Fenerbahce-Ludogorets Conference League Dazn, Sky 18:45 Lugano-Club Brugges Conference League Dazn, Sky 18:45 Backa Topola-Friburgo Europa League Dazn, Sky 18:45 Aris Limassol-Betis Europa League Dazn, Sky 18:45 Olympique Marsiglia-AEK Europa League Dazn, Sky 18:45 Rakow-Sporting Europa League Dazn, Sky 18:45 Sparta Praga-Rangers Europa League Dazn, Sky 18:45 Olympiacos-West Ham Europa League Dazn, Sky 18:45 STURM GRAZ-ATALANTA Europa League Dazn, Sky, Sky Sport 1 18.45 Molde-Hacken Europa League Dazn, Sky 21:00 Bodo Glimt-Besiktas Conference League Sky 21:00 Aberdeen-Paok Conference League Sky 21:00 Genk-Ferencvaros Conference League Sky 21:00 Spartak Trnava-Nordsjaelland Conference League Sky 21:00 Zrinjiski Mostar-Legia Varsavia Conference League Dazn, Sky 21:00 Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen Conference League Sky 21:00 Eintracht-HJK Conference League Dazn, Sky 21:00 FIORENTINA-CUKARICKI Conference League Dazn, Sky 21:00 Leverkusen-Qarabaq Europa League Dazn, Sky 21:00 Panathinaikos-Rennes Europa League Dazn, Sky 21:00 Sheriff-Servette Europa League Dazn, Sky 21:00 Brighton-Ajax Europa League Dazn, Sky 21:00 Liverpool-Tolosa Europa League Dazn, Sky 21:00 ROMA-SLAVIA PRAGA Europa League Dazn, Sky TV8 (in chiaro) 21:00 Union SG-Lask Europa League Dazn, Sky

Le partite di domani Venerdì 27 ottobre

Oggi ricomincia il campionato di Serie A con un anticipo importante per la zona salvezza: Genoa-Salernitana. Il match vede curiosamente di fronte due dei più forti centravanti italiani dell’Italia campione del Mondo oggi sulle panchine delle due formazioni: Alberto Gilardino che guida il Genoa e Pippo Inzaghi che invece ha in mano le redini della Salernitana. Il match è particolarmente importante perché il Grifone, pur protagonista di prove gagliarde sta scivolando verso il basso e i suoi 8 punti le regalano un 15° posto in classifica tutt’altro che rassicurante, e anche perché la Salernitana, che di punti ne ha solo 4, è penultima e non ha ancora vinto una partita in stagione. Insomma questo è proprio un classico spareggio anticipato per non retrocedere, punti che si riveleranno preziosissimi quando ci sarà da tirare le somme.

20:45 Genoa-Salernitana Serie A Dazn

