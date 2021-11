Pasalic cala il tris e l'Atalanta il poker, Venezia travolto

30-11-2021 20:31

Al Gewiss Stadium l’Atalanta travolge per 4-0 il Venezia in una delle prime partite del turno infrasettimanale di Serie A, quindicesima giornata. Mattatore Mario Pasalic, autore di una tripletta.

Atalanta-Venezia: Pasalic indirizza la partita in 12 minuti

E’ la squadra di Paolo Zanetti ad avere la prima occasione con Busio ma al 7’ la Dea di Gian Piero Gasperini va già in vantaggio: Ilicic dà una palla filtrante a Pasalic in area e il croato trafigge Romero. Lo stesso Pasalic raddoppia al 12’ di sinistro dopo aver scambiato palla in area con Muriel. A metà del primo tempo è Henry che prova a riaprire la partita ma Musso si fa trovare pronto e devia in angolo. La partita si addormenta un po’ fino all’intervallo.

Atalanta-Venezia: a segno Koopmeiners, poi Pasalic completa la tripletta

Anche nella ripresa cominciano meglio i lagunari con Crnigoj che dai 20 metri prova il destro, respinto coi pugni da Musso. Al 51’ ancora Pasalic ma stavolta Romero gli chiude lo specchio della porta. Al 57’ il tris della Dea: Pezzella dà a Koopmeiners che dal limite infila con un rasoterra. Conque minuti dopo Muriel scambia con Pasalic poi di destro scheggia la base del palo. Al 67’ tripletta di Pasalic che, servito da Muriel, insacca il 4-0. L’Atalanta riaffianca così momentaneamente l’Inter al terzo posto in classifica.

Atalanta-Venezia: tutti i numeri di Pasalic

Ecco un po’ di curiosità è statistiche su Mario Pasalic è uno dei tre centrocampisti ad aver segnato almeno due triplette nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, cioè dal 1994-1995: gli altri sono il suo compagno di squadra Ilicic, che ne ha siglate 4, e Kaká, 2. Inoltre il croato è l’unico centrocampista ad aver siglato più di una marcatura multipla in questo campionato, l’altra è stata una doppietta contro lo Spezia. La sua prima tripletta in Serie A l’aveva segnata contro il Brescia nel luglio 2020. Per finire, Teun Koopmeiners ha segnato oggi il primo gol nel nostro massimo campionato.

