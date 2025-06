Nations League, Germania-Francia 0-2 pagelle: Mbappé fenomeno, gol e assist, Maignan insuperabile, Var decisivo

I top e flop della Finale 3-4 posto di Nations League: super Mbappè, Tchouaméni assist e Maignan salva tutti. Undav e Fullkrug non incisivi

La Francia conquista con merito il 3° posto in Finale di Nations League. Affondata la Germania che perde in casa 2-0, non riesce a riacciuffare i francesi e viene beffata dal VAR: la coppia tutta italiana composta da Fabbri e Pairetto ha cancellato un possibile rigore e annullata la rete del momentaneo pareggio per la squadra di Nagelsmann. Al 33′, infatti, l’arbitro slovacco Kruzliak, grazie ad un lungo intervento del VAR (quasi 4′), ammonisce Adeyemi per simulazione dopo che l’attaccante tedesco aveva saltato in area Maignan in uscita. La squadra di Deschamps trova la rete del vantaggio al 45′ del primo tempo grazie a Mbappé che in area sfrutta un errore di marcatura di Kimmich, stoppa al volo il pallone e, con un tiro a giro di destro da posizione ravvicinata, batte Ter Stegen.

Nel secondo tempo, la Germania riesce a pareggiare al 52′ ma il VAR annulla tutto: Rabiot, in uscita con palla al piede, viene tamponato da Fullkrug che recupera palla e favorisce Undav che dal limite dell’area batte Maignan con un destro sul primo palo ma non vale. Chiude in crescendo la Francia che con numerosi contropiede ed occasioni gol trova anche la rete del raddoppio: Mbappé sfrutta un errore difensivo avversario, corre indisturbato sotto rete e con un gran gesto di altruismo cede il pallone ad Olise che raddoppia all’84’. L’analisi del match e le pagelle di Germania-Francia.

Nations-League, Germania-Francia: l’analisi tattica della gara

Le due squadre entrano in campo a specchio con il 4-2-3-1. La squadra allenata da Nagelsmann schiera Adeyemi sulla destra, Woltemade sulla trequarti e Wirtz a sinistra a supporto dell’unica punta Fullkrug. La Francia, invece, schiera Thuram come prima punta, Mbappé sulla sinitra, Cherki sulla trequarti e Kolo Muani come ala destra. Rabiot e Tchouaméni agiscono in mediana, confermato Maignan tra i pali.

La Germania imposta maggiormente il gioco ma non trova concretezza in fase offensiva. La squadra allenata da Deschamps, invece, resiste a centrocampo e riparte spesso in contropiede con Mbappé e Kolo Muani.

Germania-Francia: la moviola del match

Decide tutto il VAR. Sono due gli episodi a sfavore per la Germania: al 30′ si segnala un’azione pericolosa per i tedeschi con Adeyemi lanciato in profondità e atterrato in area da Maignan in uscita. Dopo quattro minuti di revisione al VAR viene annullato il possibile calcio di rigore a favore dei tedeschi e viene ammonito per simulazione l’attaccante del Borussia Dortmund.

Al 52′ si segnala un altro episodio da moviola: Fullkrug va a fare sportellate con Rabiot che cade e perde il pallone, Undav recupera il pallone dalla trequarti e batte Maignan per la rete del momentaneo 1-1, poi annullata dopo una lunga revisione al VAR che ha segnalato l’intervento falloso dell’attaccante tedesco su Rabiot.

I top e flop della Germania

Ter Stegen 6.5 Nel primo tempo si distingue per 3 parate che tengono in vita i tedeschi. Al 79′ si esalta per un intervento provvidenziale su un tiro al volo di Mbappé dall’interno dell’area.

Nel primo tempo si distingue per 3 parate che tengono in vita i tedeschi. Al 79′ si esalta per un intervento provvidenziale su un tiro al volo di Mbappé dall’interno dell’area. Undav 6.5. Entra al 45′ del 2T e accorcia le distanze ma il VAR annulla tutto.

Entra al 45′ del 2T e accorcia le distanze ma il VAR annulla tutto. Fullkrug 5.5. Non decisivo in fase offensiva, insidioso nei contrasti di gioco come al 52′ su Rabiot nell’azione che porta alla rete (poi annullata dal VAR).

Non decisivo in fase offensiva, insidioso nei contrasti di gioco come al 52′ su Rabiot nell’azione che porta alla rete (poi annullata dal VAR). Adeyemi 5.5. Ammonito per simulazione quando al 30′ si inserisce in area e cade dopo un contatto con Maignan.

Ammonito per simulazione quando al 30′ si inserisce in area e cade dopo un contatto con Maignan. Kimmich 5. Perde la marcatura su Mbappé al 45′ del primo tempo e favorisce l’inserimento in area e lo stop al volo dell’attaccante francese che sblocca la gara.

I top e flop della Francia