Pasini punta su se stesso e Rossi: "Per noi non è tempo di smettere"

Ai microfoni di Gpone, Mattia Pasini ha parlato del suo futuro e di quello di Valentino Rossi: “Per noi non è ancora tempo di smettere. Io sono pronto a scendere in pista e a mostrare il mio potenziale. Su Vale c’è invece ben poco da commentare. Basta guardarlo per capire la sua voglia e sono convinto che in questo 2021 farà bene”.

Rossi avrà come compagno di squadra un altro italiano: “Il team con Morbidelli sarà affiatato e sono convinto che si daranno la spinta a vicenda per fare del loro meglio. Vale avrà uno stimolo in più con Franco e da parte sua Morbido vorrà mettere in pratica tutti questi insegnamenti che ha raccolto nel tempo”.

Infine un ricordo su Fausto Gresini: “Era una persona diretta, come me. Il nostro era un rapporto vero. Eravamo felici del legame che si era instaurato. Per tutti noi è un duro colpo”.

OMNISPORT | 28-02-2021 18:54