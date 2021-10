Lefevere: “Per la Roubaix non bisogna fare come il Belgio ai Mondiali”

La Deceuninck Quick-Step è sicuramente tra le squadra più forti, se non la più forte, a livello di Classiche Monumento: dodici successi nelle ultime 24 edizioni.

Patrick Lefevere ha provato più volte nelle passate stagioni il brivido del successo dei propri corridori alla Parigi-Roubaix, l’obiettivo è riuscirci anche domenica.

Il belga prosegue sulla scia di polemiche contro la propria Nazionale ripensando alla prova in linea dei Mondiali a Lovanio: “Come vogliamo uscire vittoriosi dall’inferno del Nord? Sicuramente non correndo come ha fatto la nazionale belga al mondiale domenica scorsa! La pressione del mondo esterno gli ha fatto credere che erano invincibili”.

Prosegue: “Non è che ci rifiuteremo di prendere le nostre responsabilità domenica, ma per sperare di vincere nel velodromo bisogna correre come una squadra e sapersi adattare alle circostanze”.

OMNISPORT | 01-10-2021 12:05