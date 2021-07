Il Crystal Palace ha preso Patrick Vieira come allenatore al posto di Roy Hodgson. L’ex centrocampista francese di Milan, Juventus e Inter e campione del mondo con la Francia nel 1998, ex tecnico del Nizza, che era stato anche accostato alla Sampdoria nelle ultime settimane, ha raggiunto un accordo per un contratto triennale.

OMNISPORT | 04-07-2021 15:35