Pattinaggio artistico, l’Italia presenta una squadra super per Euro 2023

04-01-2023 22:43

Vincere il medagliere: è questo l’obiettivo dell’Italia agli Europei 2023 di pattinaggio artistico che saranno di scena Espoo, in Finlandia, a fine gennaio.

La squadra azzurra si presenta con 9 atleti e vuole approfittare tanto dell’assenza della Russia quanto del ricambio generazionale che sta portando alcune nazioni a riorganizzare le rispettive squadre.

Entrando nel dettaglio l’Italia schiererà nelle coppie Sara Conti e Nicolò Macii da una parte e Rebecca Ghilardi più Filippo Ambrosini dall’altro, entrambe con buonissime chance di medaglia. In ottima condizione anche Lucrezia Beccari – Matteo Guarise.

Sul fronte maschile lasciano ben sperare Daniel Grassl e Matteo Rizzo ma anche Gabriele Frangipani potrebbe essere una bella mina vagante.

Nella danza tocca a Charléne Guignard e Marco Fabbri, favoriti numeri uno per il più alto gradino del podio. Occhi puntati, infine, anche sul debutto di Viktoria Manni e Carlo Roethlisberger. In campo femminile bel banco di prova per Lara Naki Gutmann.