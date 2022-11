Pattinaggio artistico: super Ghilardi-Ambrosini, conquistata Torino

26-11-2022 14:59

Giornata d’oro per il pattinaggio artistico italiano che conclude in bellezza la prima parte del tour itinerante in quel di Espoo, in Finlandia. Il duo Rebecca Ghilardi – Filippo Ambrosini, già in testa dopo lo short, completa l’opera con un esercizio quasi perfetto, eccezion fatta per il secondo salto in parallelo eseguito in doppio solo dal cavaliere.

Il punteggio finale è stato 122.43 che è valso anche il personal best in 189.74.

Con questo successo Ghilardi – Ambrosini volano all’ultimo atto che si terrà a Torino fra due settimane raggiungendo i compagni di nazionale Conti – Macii.

Con loro presenti all’ultimo appuntamento anche i nipponici Miura – Kihara, gli statunitensi Brandon Frazier e Chan Howe ed i canadesi Stellato Dudek e Deschamps.