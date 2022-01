Pattinaggio, Daniel Grassl: "Olimpiade? Ripaga i sacrifici"

31-01-2022 15:08

Manca davvero pochissimo all’Olimpiade di Pechino 2022.

Nove saranno gli azzurri impegnati con il pattinaggio di figura. Daniel Grassl è uno di questi, impegnato nel singolo maschile come Matteo Rizzo. L’azzurro ha parlato dell’Olimpiade a OA Sport.

“Dal prossimo anno sicuramente inserirò due quadrupli nel corto, per il libero ancora non sono sicuro. Potrei partire a inizio stagione mettendone tre e poi aggiungerli nel corso dei mesi. Per i Mondiali non so davvero, potrei inserire già qualcosa ma molto dipenderà da questa Olimpiade, da come mi sentirò dopo un’emozione così grande“.

E poi: “È il mio sogno fin da piccolo, esserci ripaga tutto il lavoro e tutti i sacrifici che ho fatto negli ultimi anni. Credo non sarà come al solito per via delle restrizioni anti-Covid, ma immagino un villaggio grandissimo, con i cinque cerchi ovunque. Sono anche molto emozionato di fare la cerimonia d’apertura, essere lì sarà bellissimo”.

OMNISPORT