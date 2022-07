Pattinaggio, la leggenda Yuzuru Hanyu annuncia il ritiro

19-07-2022 13:55

Yuzuru Hanyu, leggenda del pattinaggio artistico giapponese dice basta. Il pattinatore, che nelle ultime ore aveva indetto una conferenza stampa, ha annunciato la sua decisione guarendo comuqnue di portare: “il pattinaggio artistico in altri luoghi e con altre modalità”.

Hanyu è stato campione olimpico a Sochi 2014 e PyeongChang 2018. Solo quarto a casa sua, a Tokyo a causa dei problemi fisici: in bacheca anche due ori mondiali e le quattro finali del Grand Prix portate a casa.

“Non sono affatto triste. Non c’è tristezza. E voglio continuare a lavorare. Non sarò più confinato nel regno delle competizioni. Penso che potrò portare il pattinaggio artistico in luoghi diversi e con modi diversi”