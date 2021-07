Pau Lopez dalla Roma al Marsiglia, è ufficiale

Pau Lopez è un nuovo giocatore del Marsiglia. Il club francese ha confermato ufficialmente l’arrivo in prestito oneroso con diritto di riscatto dalla Roma del portiere spagnolo. L’accordo prevede la possibilità per l’OM di acquistarlo in un secondo momento a titolo definitivo per 12 milioni di euro: al raggiungimento della ventesima presenza, il club transalpino sarà obbligato a riscattare l’estremo difensore.

Si chiude dopo due stagioni l’avventura del portiere spagnolo classe 1994 con la maglia della Roma. Pau Lopez ha collezionato in giallorosso 76 presenze, con 18 clean sheet all’attivo.

Il calciatore è volato lunedì scorso, in compagnia del suo agente, nella città francese per sostenere le visite. L’iter medico è durato diverse ore a causa dell’infortunio alla spalla rimediato al termine della passata stagione. Dopo il via libera dello staff sanitario del Marsiglia gli avvocati dei due club hanno visionato i contratti, prima di dare l’ok definitivo. Nonostante la fumata bianca e l’ufficialità, Pau Lopez tornerà a Trigoria per continuare la riabilitazione fino al prossimo 17 luglio.

La Roma ha già individuato il sostituto del portiere spagnolo: si tratta di Rui Patricio, portiere portoghese in arrivo dal Wolverhampton. La chiusura dell’operazione è prevista per la prossima settimana: José Mourinho potrà abbracciare presto il suo connazionale e nuovo numero uno dei giallorossi.

OMNISPORT | 11-07-2021 15:35