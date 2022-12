Paul affossa i Lakers, Banchero tradisce Orlando

20-12-2022 08:29

Milwaukee passa a New Orleans trascinata da Giannis Antetokounmpo, autore di 42 punti che permette ai Bucks di rafforzare la propria leadership a est. Senza LeBron James, Russell Westbrook e Anthony Davis i Lakers crollano a Phoenix: Chris Paul non fa sentire l’assenza di Devin Booker e fissa il proprio season high a quota 28 punti, con 8 assist, supportato dalla doppia doppia di Deandre Ayton (21 punti e 11 rimbalzi) e dai 20 punti di Mikal Bridges.

Terzo successo di fila per i Suns, seconda sconfitta consecutiva per i Lakers ai quali non bastano i 30 punti di Dennis Schroder.

Cadono anche i Mavericks, traditi da Luca Doncic contro Minnesota: per lo sloveno appena 19 punti e 5/17 al tiro, brilla invece per i T’Wolves la stella di Anthony Edwards, autore di 27 punti, 13 rimbalzi e nove assist. Sesto ko di fila per Toronto, a cui contro i Sixers non bastano i 38 punti di Pascal Siakam.

Notte amara per gli italiani: i Cavaliers dell’ex Donovan Mitchell stendono i Jazz, che hanno tre punti da Fontecchio, i Magic si fermano dopo cinque vittorie ad Atlanta nonostante i 18 punti di Banchero, che fa 7/15, ma commette il fallo decisivo sull’ultimo possesso difensivo e poi fallisce allo scadere la tripla allo scadere della vittoria.

I risultati della notte:

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz 122-99

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 104-101

Atlanta Hawks-Orlando Magic 126-125

New Orleans Pelicans-Miluwakee Bucks 119-128

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 123-121

Houston Rockets-San Antonio Spurs 105-124

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks 116-106

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 130-104

Sacramento Kings-Charlotte Hornets 119-125