Paul George da record, i Clippers tornano in corsa

Più forti delle assenze, per restare aggrappati al sogno della prima finale NBA della propria storia. Quella tra Suns e Clippers era stata annunciata come una sfida all’ultimo canestro tra due franchigie accomunate dal sogno di inseguire l’Anello mai conquistato.

Non stupisce allora che la squadra di Tyronn Lue abbia gettato sul parquet il cuore in gara 5 per restare in corsa e riaprire la serie, ora sul 3-2 per Phoenix, sconfitta a domicilio per 116-112 nel “pivotal game”.

Un ko pesante per la seconda forza ad Est della regular season, perché giunto nella notte in cui Los Angeles era priva non solo di Kawhi Leonard, ma anche della rivelazione di gara 4 Ivica Zubac, alle prese con un problema al ginocchio.

I Clippers prendono subito il comando del match, trascinati da un Paul George capace di firmare la miglior prestazione della carriera ai playoff: alla fine saranno 41 punti con 13 rimbalzi, 6 assist e un incredibile 15/20 al tiro. Solo Patrick Ewing nella post season era stato capace di realizzare una prestazione simile con il 75% al tiro.

Metà bottino dei punti di George (20) arrivano peraltro nel terzo quarto, quando Phoenix completerà una clamorosa rimonta dopo esser stata sotto anche di 15 punti nel primo tempo, portandosi in vantaggio grazie al trascinatore Chris Paul, autore di 32 punti e 8 assist, ma anche di un brutto 0/6 da tre. Più preciso Devin Booker, autore di 31 punti con 4/6 da tre e 9/11 dalla lunetta, ma non basta e il successivo parziale di 10-0 fa volare di nuovo Los Angeles.

Di contorno alla notte magica di George ci sono però anche le solide prestazioni di Reggie Jackson, che si ferma a 23 punti, 5 rimbalzi e 3 assist con un buon 8/14 al tiro e di Marcus Morris (22).

Ora Los Angeles avrà la possibilità di mandare la serie alla bella: gara 6 si giocherà allo Staples Center.

29-06-2021 07:28