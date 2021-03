Paura per Dembelé: sviene durante l'allenamento

Grande preoccupazione durante l’allenamento odierno dell’Atletico Madrid. Moussa Dembelè, infatti, è svenuto nel corso della seduta dei giocatori a disposizione di Simeone, tra quelli non partiti per rispondere alle chiamate delle proprie Nazionali in giro per il mondo.

I giocatori e lo staff tecnico hanno immediatamente avvisato i medici dell’Atletico Madrid, corsi sul terreno di gioco per valutare le condizioni di Dembelé: per fortuna l’attaccante di Simeone ha ripreso i sensi praticamente subito, riuscito a lasciare il campo con le sue gambe.

La nota dell’Atletico di Madrid

L’Atletico ha rassicurato tutti con una nota ufficiale:

“Moussa Dembelé è sotto osservazione, i suoi segni vitali sono assolutamente normali e la situazione è in attesa di valutazione”.

Paura e sollievo, ma ovvi controlli per Dembelè nelle prossime ore. Il 24enne francese non è stato convocato da Deschamps per le gare di qualificazione al Mondiale russo neanche questa volta, complice un ruolo da comprimario a casa Simeone.

Dembelè in attesa di crescere

Arrivato dal Lione nel calciomercato invernale, Dembelè aspetta un ruolo da protagonista all’Atletico Madrid, ma per ora in avanti i giochi sono fatti: ad influire il coronavirus che lo ha colpito a febbraio, ma soprattutto le scelte di Simeone che lo hanno portato a scendere in campo in sole due gare e per 42 minuti complessivi.

Dopo aver fatto benissimo con il Lione, riuscendo a chiudere due stagioni francesi in doppia cifra, Dembelè ha firmato un contratto con l’Atletico fino al 2021, visto il prestito con cui è stato acquistato dai Colchoneros: difficile, con l’attuale situazione, una conferma nel 2021/2022.

L’essenziale, però, ora come ora, è la risposta positiva dopo la paura dello svenimento. Il resto verrà in seguito.

