Paura per Paternoster, caduta a 50 all'ora: "In stato confusionale"

14-08-2022 09:12

Grande spavento per Letizia Paternoster. La 23enne ciclista su strada e pistard italiana che corre per il team Trek-Segafredo è stata protagonista a suo malgrado di una brutta caduta a 50 all’ora, mentre ieri sera andava a caccia del titolo europeo in pista.

La Paternoster era stretta nel gruppetto ed è stata sbilanciata dalla polacca Patrycja Lorkowska. L’azzurra dopo l’accaduto era in stato confusionale, come ha raccontato il c.t. azzurro Villa: “Era confusa, chiedeva dove si trovasse e pensava di essere alle Olimpiadi. Ma mi ha riconosciuto, e chiedeva quali gare la aspettassero…”.

Il medico dell’Italia Antonio Angelucci ha riportato i danni della caduta: “Letizia ha un trauma commotivo lieve, frattura non scomposta della clavicola destra in tre punti, amnesia completa dell’accaduto”. La notte l’ha passata in clinica, oggi andrà stabilito dove effettuare l’intervento per la clavicola.

Non è la prima brutta caduta per Letizia Paternoster, che però si è sempre riuscita ad alzare e a restare competitiva, e anche questa volta il copione sarà lo stesso.