Pazzesco Benfica: batte 10-0 il Nacional in campionato!

Benfica-Nacional de Madeira, partita della Primeira Liga (il massimo campionato portoghese), termina 10-0. Non si tratta di un errore, ma è proprio questo il clamoroso risultato con cui le Aquile di Lisbona hanno regolato i malcapitati bianconeri che ricorderanno la notte dell'Estadio Da Luz davvero a lungo.

Il risultato si sblocca già nel primo minuto di gioco, quando segna Grimaldo. Poi si scatena Haris Seferovic, lo svizzero ex Fiorentina, Lecce e Novara che segna altri due gol prima della mezz'ora. Ma se il primo tempo regala tre reti, nella ripresa ne arrivano addirittura sette.

Al 50' segna infatti Joao Felox, al 54' arriva il rigore di Pizzi, al 56' è la volta di Ferro. E dopo il gol di Dias gli ultimi tre timbri arrivano tutti dopo l'85', con Silva e la doppietta di Jonas (subentrato al 72' a Seferovic). Un vero e proprio disastro per il Nacional, che curiosamente ha sede a Funchal (città di nascita di Cristiano Ronaldo) e veste di bianconero proprio come la Juventus. In classifica è terzultimo: chissà in che modo riuscirà a rialzarsi e a riprendere la corsa verso la salvezza dopo questo incredibile cappotto.

SPORTAL.IT | 10-02-2019 21:30