Pecchia: "Bello vedere questo clima, ma è lunga"

15-02-2022 22:10

Il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Parma e il primo posto in classifica: “Io penso solo a guardare la partita, abbiamo bisogno di entusiasmo ed è bello vedere questo clima, ma è veramente lunga. Sabato siamo di nuovo in campo e va bene così, il nostro l’abbiamo fatto contro una squadra di valore assoluto e faccio i complimenti ai ragazzi perché oggi non era semplice e ce la godiamo”.

“L’ambiente ci sta dando la spinta, mi fa piacere il clima che si respira, la squadra è giovane e ha bisogno di entusiasmo sano perché anche su questo lavoriamo e avere una città intorno che emana positività fa piacere. Mi dispiace perché su alcune situazioni avremmo potuto leggere la linea in maniera più pulita, evitando ancora la conclusione”.

OMNISPORT