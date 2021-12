Pechino 2022: consegnato il tricolore a Sofia Goggia

Oggi al Quirinale è stata consegnata a Sofia Goggia la bandiera tricolore con cui sfilerà davanti a tutto il resto della squadra azzurra ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 del prossimo febbraio. Ecco cos’ha detto la 29enne fuoriclasse bergamasca campionessa olimpica in carica di discesa al momento della consegna, effettuata dal padrone di casa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Mi piace pensare che questo ruolo non sia partito dalla mia vittoria in Corea, ma anche da quella chiamata che lei, Presidente Mattarella, mi fece dopo l’infortunio che mi impedì di partecipare ai Mondiali di Cortina. Lei mi disse parole che ho vivide nella mente, mi esortò ad andare oltre, verso traguardi lontani, verso Pechino 2022. Mi esortò a guardare nel mio cuore, ad andare avanti incurante degli ostacoli sul mio percorso e io credo di aver fatto così. Essere la portabandiera non significa solo sventolare il tricolore durante la cerimonia apertura, ma essere garante di valori etici, non solo sportivi, che bisogna saper adottare sempre, con la tuta da gara ma anche in abiti civili. Le prometto che lo faremo tutti”.