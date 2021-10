Pechino 2022, cresce l'allarme: nuovo focolaio, rinviata la Maratona

25-10-2021 11:12

A tre mesi dal via dei Giochi invernali, torna alto l’allarme Coronavirus a Pechino.

Un nuovo focolaio ha infatti colpito la città, costringendo al rinvio a data da destinarsi dell’annuale Maratona che si sarebbe dovuta svolgere il prossimo 31 ottobre, con oltre 30000 partecipanti.

I nuovi casi riscontrati nella giornata di domenica sono stati 39 e anche se, in base alle prime notizie, l’origine del focolaio risalirebbe a un gruppo di turisti, la preoccupazione è palpabile e l’obiettivo della soglia zero di contagi prima dell’inaugurazione dell’Olimpiade invernale, che si dovrebbe svolgere tra il 4 e il 20 febbraio 2022, sembra lontano.

Al momento buona parte del nord della Cina è in regime di lockdown, mentre nella capitale sono in corso blocchi mirati in parte della città e la disponibilità dei servizi pubblici è limitata.

L’organizzazione della Maratona ha diramato un comunicato ufficiale, spiegando che la corsa è stata rinviata proprio per ragioni preventive, nella speranza “di prevenire il rischio di un’estensione dell’epidemia e tutelare la salute e la sicurezza di partecipanti, staff e residenti”.

OMNISPORT