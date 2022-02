Pechino 2022, doppio misto curling: Italia ancora a punteggio pieno

04-02-2022 10:48

L’Italia del doppio misto del curling continua a vincere nel girone eliminatorio del torneo olimpico di Pechino 2022. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno inanellato oggi altre due vittorie, arrivando a quattro su quattro incontri, unica squadra del round robin ancora imbattuta.

Nell’incontro giocato stanotte gli azzurri hanno battuto la Norvegia dei vicecampioni del mondo in carica Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten per 11-8 con una grande rimonta: avanti 3-0 nel primo end, hanno subito uno 0-5 nel secondo ma hanno subito pareggiato i conti nel terzo per poi operare il sorpasso nel quintto, infinel sul 9-8, Stefania è stata ancora una volta decisiva all’ultimo tiro bocciando il sasso avversario e conquistando i due punti della vittoria.

Nel secondo incontro odierno Constantini e Mosaner hanno letteralmente travolto per 10-2 la Repubblica Ceca, con Zuzana Paulova e Tomas Paul che dopo aver subito due 0-4 dai nostri nel primo e nel quarto end e dopo essere arrivati sotto 10-1 all’inizio del sesto hanno recuperato un punto e poi si sono arresi alla superiorità della coppia italiana.

Questi gli altri risultati di giornata: Svezia-Australia 7-6, Canada-Svizzera 7-5, Cina-Canada 6-8, Gran Bretagna-Australia 9-8 all’extra end, Stati Uniti-Svezia 8-7 all’extra end. La classifica del round robin: Italia 4-0, Canada e Gran Bretagna 3-1, Svezia 3-2, Cina, Repubblica Ceca e Stati Uniti 2-2, Norvegia e Svizzera 1-3, Australia 0-5.

OMNISPORT