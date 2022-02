Pechino 2022: epico tris di Geisenberger nello slittino femminile

08-02-2022 16:25

Nello slittino femminile dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 Natalie Geisenberger entra definitivamente nella leggenda. La bavarese, 34 anni compiuti sabato scorso, ha vintto il terzo oro consecutivo, prima donna della storia a riuscire impresa e come soltanto il suo connazionale Georg Hackl era riuscito a fare tra il 1992 e il 1998.

E’ inoltre la settima vittoria consecutiva per una slittinista tedesca in questo evento, l’ultima “straniera” è stata l’azzurra Gerda Weissensteiner a Lillehammer 1994. Geisenberger, oltre agli ori di Sochi 2014 e Pyeongchang 2018 ha in bacheca anche un bronzo a Vancouver 2010 e due ori in staffetta nel 2014 e nel 2018 che ne fanno la più titolata slittinista di sempre uomini compresi.

Tra ieri e oggi, al termine delle quattro manche, ha battuto di 493 millesimi la connazionale Anna Berreiter e di 1”053 la russa Tatyana Ivanova. Ha steccato l’altra tedesca Julia Taubitz, la favorita della vigilia, che si è ribaltata nella seconda manche e che ha chiuso settima. Le azzurre sono riuscite tutte a disputare l’ultima manche riservata alle prime venti: Andrea Voetter ha ciuso decima, Verena Hofer tredicesima e Nina Zoeggeler, figlia d’arte, quindicesima.

