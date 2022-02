Pechino 2022, Fontana: "Ero nel giusto ma rispetto decisione giudici"

11-02-2022 15:33

Queste le dichiarazioni di Arianna Fontana dopo la caduta e successiva squalifica dalla finale dei 1000 metri femminili ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022: “Secondo me ero nel giusto per come l’ho vissuta io. L’ho vista dietro e per quello ho provato a chiuderla un po’ di più nel sorpasso. Altrimenti non l’avrei fatto. I giudici l’hanno vista in modo diverso e devo rispettare la loro decisione, fa parte dello sport anche questo. Non è finita qua ho ancora una gara individuale sui 1500 metri, per cui penserò solamente a quella. Abbiamo la Finale B di staffetta per cui mai dire mai dopo quanto visto 4 anni fa, con l’Olanda che l’ha vinta ed è arrivata comunque al bronzo. Noi cercheremo di fare il massimo e vedremo poi cosa succederà nella A”.

OMNISPORT