Pechino 2022: Giochi invernali aperti solo al pubblico cinese

Il Comitato Olimpico Internazionale ha comunicato oggi le disposizioni ricevute dal Comitato Organizzatore per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Pechino 2022 di febbraio e marzo dell’anno prossimo. Tra queste, si è deciso che saranno ammessi ad assistere alle gare solo gli spettatori di cittadinanza cinese, purché rispettino i criteri di sicurezza riguardanti il Covid-19. Inoltre, tutti gli atleti partecipanti dovranno aver completato il cicli vaccinalem altrimenti, al loro arrivo nella capitale cinese, dovranno restare in quarantena per tre settimane.

Il CIO e il Comitato Paralimpico hanno sottolineato che le regole stabilite dal Comitato Organizzatore si basano su ampie consultazioni con esperti internazionali e autorità cinesi, nonché sull’esperienza delle parti interessate olimpiche e paralimpiche. A fine ottobre lo stesso Comitato Organizzatore rilascerà le linee guida per tenere sotto controllo l’emergenza Covid durante i Giochi, una seconda versione verrà poi pubblicata a dicembre.

OMNISPORT | 29-09-2021 22:32