Pechino 2022: Italia in finale nella staffetta maschile dello short track

11-02-2022 13:37

In attesa della finale dei 1000 metri femminili dei Giochi di Pechino 2022 che vedrà Arianna Fontana in lizza per un’altra medaglia, Pietro Sighel e l’Italia maschile si sono qualificati rispettivamente per i quarti di finale dei 500 e per la finale della staffetta. Il trentino è arrivato secondo nell’ottava batteria del mezzo chilometro dietro al cinese Dajing Wu, mentre nella terza Andrea Cassinelli è arrivato terzo ed è stato quindi eliminato.

Gli stessi Sighel e Cassinelli, insieme a Yuri Confortola e Tommaso Dotti, si sono classificati secondi dietro al Canada nella prima semifinale, mentre la Cina, danneggiata da un contatto, viene avanzata alla sfida decisiva dai giudici. La finale sarà quindi con cinque quartetti: nella seconda semifinale hanno infatti strappato il pass Corea del Sud e Russia.

OMNISPORT