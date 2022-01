Pechino 2022: lo sloveno Zan Kosir positivo al Covid-19

28-01-2022 15:30

A una settimana dall’apertura ufficiale dei Giochi di Pechino lo snowboarder sloveno Zan Kosir, specialista del parallelo e scelto tra l’altro per essere il portabandiera della sua nazione nella cerimonia inaugurale, è risultato positivo al Covid-19 al suo arrivo a Pechino. La delegazione della Slovenia ha però rassicurato tutti dicendo che Kosir, che ha all’attivo un argento e due bronzi olimpici, una Coppa del Mondo assoluta e due di specialità di parallelo, si allenerà da solo in hotel con le attrezzature apposite fino a quando due tamponi non risulteranno negativi.

OMNISPORT