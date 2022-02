Pechino 2022, Marta Bassino: “Sono pronta a rilanciare le mie ambizioni"

10-02-2022 09:49

Mancano meno di 24 ore a uno degli appuntamenti più attesi in casa Italia per le Olimpiadi di Pechino: il supergigante femminile. Obiettivo oro per il team azzurro, soprattutto con Federica Brignone e Elena Curtoni, mentre – come sappiamo – mancherà purtroppo Sofia Goggia, ancora alle prese con il suo infortunio e ancora in bilico anche per la discesa.

Oltre alla Brignone e alla Curtoni, gareggeranno anche Marsaglia e Bassino. Proprio quest’ultima ha voglia di riscattare il passo falso di poche ore fa…“Ho resettato la mente – afferma Bassino alla viglia del superG – mi sono messa alle spalle il momento di delusione per l’uscita in gigante di tre giorni fa, ho voltato pagina e adesso sono pronta a rilanciare le mie ambizioni, ci sono tante opportunità per fare bene nei prossimi giorni e voglio tornare in Europa dopo avere lasciato il segno. Ho fatto due giorni di supergigante, vedremo cosa succederà”.

Prenderà il posto di Sofia Goggia la 32enne Francesca Marsaglia, che proverà ad ottenere un risultato importante: “Sono molto contenta di essere qui, mi dispiace prendere il posto di Goggia, mi auguro che possa riprendersi quanto prima. Fisicamente mi sento meglio dopo un gennaio molto difficile sotto quel punto di vista, disputeremo un supergigante interessante, il livello come al solito sarà molto alto, cerchiamo di tirare fuori la migliore manche possibile”.

