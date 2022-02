Pechino 2022: mutilata la 50 km di fondo: 30 km e oro a Bolshunov

19-02-2022 11:57

A Pechino 2022 per la prima volta nella storia dei Giochi olimpici invernali non si è disputata una gara di sci di fondo sui 50 km. Il forte vento ha fatto accorciare infatti la gara con partenza in linea maschile a 30 km ma l’oro è andato ugualmente a uno dei due grandi favoriti, il russo Aleksandr Bolshunov, il suo terzo in questi Giochi, mentre l’altro cofavorito, il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, si è ritirato poco dopo metà gara. Doppietta della Russia, poiché l’argento è stato appannaggio di Ivan Yakimushkin, il bronzo l’ha vinto Simen Hegstad Krueger. Gli azzurri: diciottesimo Giandomenico Salvadori, trentaduesimo Paolo Ventura.

OMNISPORT