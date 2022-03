Pechino 2022: il dramma di Anastasiia Laletina, si ritira sconvolta

09-03-2022 15:18

Le conseguenze del conflitto russo-ucraino si avvertono anche a Pechino, dove si stanno svolgendo, con incertezze e titubanze inevitabili considerate la drammaticità degli eventi, le Paralimpiadi. Giochi attesi e sostenuti con estremo vigore dall’intero movimento internazionale, dopo una pandemia che ha compromesso e eroso spazi di progressiva crescita degli sport paralimpici. E che oggi si deve misurare con una guerra temuta, ma inattesa.

Un tributo elevatissimo che Anastasiia Laletina sta imparando a conoscere, a un prezzo personale molto alto.

Anastasiia Laletina costretta a ritirarsi dalle Paralimpiadi

Gli atleti presenti vivono emozioni ed esperienze molto intense, legate soprattutto all’aggravarsi della crisi internazionale e all’acuirsi dell’offensiva russa, dopo l’invasione del 24 febbraio scorso. Gli atleti del team ucraino presenti vivono emozioni molto intense, legate alle notizie che giungono loro dall’Ucraina.

La biathleta Anastasiia Laletina ha deciso di abbandonare Pechino, secondo quanto confermato dalla portavoce, e dir ritiratasi dalle gare dopo aver appreso che il padre – soldato dell’esercito ucraino – è stato fatto prigioniero dai russi e sottoposto a torture.

Le dichiarazioni della portavoce ucraina

“Suo padre è un soldato nell’esercito ucraino ed è stato catturato dai soldati russi. Lo hanno picchiato”, ha spiegato la portavoce Natalie Harach a USA Today.”Era sconvolta e non avrebbe potuto prendere parte alla gara”.

La 19enne è stata sostenuta dal team medico, a causa dell’impatto della notizia sulla giovanissima atleta. Mentre gli atleti continuano a partecipare ai Giochi Olimpici con l’ansia e le preoccupazioni legate alla situazione dell’Ucraina, nella massima incertezza e con le inevitabili difficoltà legate all’incertezza sulla sorte dei propri cari, l’Ucraina ha già conquistato nove medaglie.

Chi è Anastasiia Laletina

Originaria di Chernihiv, la 19enne ha intrapreso la via dello sport paralimpico nel 2019 quando ha deciso di seguire questa disciplina. Le persone che più hanno promosso la sua passione per lo sport sono i suoi cari: la sua famiglia, come ha dichiarato lei stessa, è stata sempre fonte di ispirazione.

Anastasiia è impossibilitata a camminare dall’infanzia e lo sport, nonostante si sia avvinata relativamente da poco al biathlon, l’ha sostenuta. I suoi allenatori sono Volodymyr Storozhok e Oleksandr Semenov, due persone di riferimento per la Laletina.

